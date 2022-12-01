Bedrijvenoverzicht
3Commas
3Commas Salarissen

Het salarisbereik van 3Commas varieert van $38,745 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $82,802 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 3Commas. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Data Analist
$38.7K
Data Wetenschapper
$82.8K
Product Designer
$51K

Productmanager
$47.8K
Projectmanager
$49.8K
Software Engineer
$69.6K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 3Commas is Data Wetenschapper at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $82,802. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 3Commas is $50,354.

Overige bronnen