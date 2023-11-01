Bedrijvengids
2degrees
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

2degrees Salarissen

2degrees's salaris varieert van $42,587 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $100,500 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 2degrees. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Data Scientist
$42.6K
Informatietechnoloog (IT)
$94.3K
Product Manager
$100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Software Engineer
$80.2K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

2degreesで報告されている最高給与の職種はプロダクトマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$100,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
2degreesで報告されている年間総報酬の中央値は$87,256です。

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor 2degrees

Gerelateerde Bedrijven

  • Pinterest
  • Lyft
  • Databricks
  • Intuit
  • Stripe
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen