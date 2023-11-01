2degrees Salarissen

2degrees's salaris varieert van $42,587 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $100,500 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 2degrees . Laatst bijgewerkt: 9/7/2025