23andMe
23andMe Salarissen

23andMe's salaris varieert van $48,634 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $305,520 voor een Marketing aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 23andMe. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Software Engineer
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programma Manager
Median $170K
Data Scientist
Median $160K

Business Analist
$181K
Data Analist
$147K
Financieel Analist
$175K
Marketing
$306K
Product Designer
$48.6K
Recruiter
$242K
Cybersecurity Analist
$204K
Software Engineering Manager
$269K
UX Researcher
$173K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij 23andMe is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $305,520. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 23andMe is $177,761.

