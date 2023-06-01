1X Technologies Salarissen

Het salarisbereik van 1X Technologies varieert van $72,525 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $193,184 voor een Klantenservice aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 1X Technologies . Laatst bijgewerkt: 8/19/2025