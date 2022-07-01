Bedrijvenoverzicht
1WorldSync
1WorldSync Salarissen

Het salarisbereik van 1WorldSync varieert van $7,568 in totale vergoeding per jaar voor een Grafisch Ontwerper in United Kingdom aan de onderkant tot $140,700 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 1WorldSync. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Grafisch Ontwerper
$7.6K
Product Designer
$29.6K
Omzetoperaties
$74.5K

Software Engineer
$141K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 1WorldSync is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $140,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 1WorldSync is $52,005.

