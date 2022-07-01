1WorldSync Salarissen

Het salarisbereik van 1WorldSync varieert van $7,568 in totale vergoeding per jaar voor een Grafisch Ontwerper in United Kingdom aan de onderkant tot $140,700 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 1WorldSync . Laatst bijgewerkt: 8/10/2025