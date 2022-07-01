Bedrijvenoverzicht
1QBit
Werk je hier? Claim je bedrijf

1QBit Salarissen

Het salarisbereik van 1QBit varieert van $64,264 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $149,250 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 1QBit. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Data Wetenschapper
$118K
Software Engineer
$64.3K
Software Engineering Manager
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 1QBit is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $149,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 1QBit is $117,677.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor 1QBit

Gerelateerde bedrijven

  • Spotify
  • Facebook
  • Microsoft
  • Stripe
  • SoFi
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen