1Password Salarissen

1Password
Het salarisbereik van 1Password varieert van $32,474 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $218,900 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 1Password. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Product Designer
Median $115K
Klantenservice
Median $32.5K

Productmanager
Median $118K
Verkoop
Median $139K
Business Analist
$80.2K
Klantensucces
$137K
Data Science Manager
$161K
Data Wetenschapper
$137K
Marketing
$80.6K
Partner Manager
$92.6K
Product Design Manager
$188K
Sales Ingenieur
$123K
Software Engineering Manager
$219K
Technisch Schrijver
$117K
UX Onderzoeker
$55K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij 1Password zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

The highest paying role reported at 1Password is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1Password is $123,310.

