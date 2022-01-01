Bedrijvenoverzicht
1mg Salarissen

Het salarisbereik van 1mg varieert van $16,777 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $67,135 voor een Productmanager aan de bovenkant.

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-Stack software-ingenieur

Backend software-ingenieur

Software Engineering Manager
Median $63.5K
Product Designer
$20.3K

Productmanager
$67.1K
Programmamanager
$42.9K
Veelgestelde vragen

Den högst betalande rollen som rapporterats på 1mg är Productmanager at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $67,135. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på 1mg är $36,319.

