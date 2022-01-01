15Five Salarissen

15Five's salaris varieert van $133,000 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $180,900 voor een Product Design Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 15Five . Laatst bijgewerkt: 8/27/2025