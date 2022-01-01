11:FS Salarissen

Bedrijvenoverzicht
11:FS
Het salarisbereik van 11:FS varieert van $79,395 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in United Kingdom aan de onderkant tot $99,494 voor een Productmanager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 11:FS. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

Data Wetenschapper
Productmanager
Software Engineer
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 11:FS is Productmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $99,494. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 11:FS is $98,000.

