10x Genomics Salarissen

Het salarisbereik van 10x Genomics varieert van $92,859 in totale vergoeding per jaar voor een Facility Manager aan de onderkant tot $477,375 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 10x Genomics. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $332K

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Werktuigbouwkundige
Median $230K
Biomedische Ingenieur
$120K

Data Wetenschapper
$347K
Facility Manager
$92.9K
Informatietechnoloog (IT)
$203K
Juridisch
$375K
Marketing Operaties
$285K
Optisch Ingenieur
$219K
Product Designer
$159K
Productmanager
$353K
Recruiter
$214K
Software Engineering Manager
$477K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 10x Genomics is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $477,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 10x Genomics is $230,000.

