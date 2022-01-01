10x Genomics Salarissen

Het salarisbereik van 10x Genomics varieert van $92,859 in totale vergoeding per jaar voor een Facility Manager aan de onderkant tot $477,375 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 10x Genomics . Laatst bijgewerkt: 8/19/2025