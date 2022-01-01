10x Banking Salarissen

Bedrijvengids
10x Banking's salaris varieert van $112,746 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $317,800 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 10x Banking. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Software Engineer
Median $113K

Backend Software Engineer

Informatietechnoloog (IT)
$318K
Product Manager
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Software Engineering Manager
$123K
Solution Architect
$198K
Veelgestelde vragen

