1010data
1010data Salarissen

Het salarisbereik van 1010data varieert van $105,023 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $263,160 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 1010data. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Business Analist
$105K
Data Wetenschapper
$114K
Software Engineer
Median $125K

Software Engineering Manager
$263K
Solution Architect
$132K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 1010data is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $263,160. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 1010data is $125,000.

