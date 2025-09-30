Bedrijvengids
100ms Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij 100ms bedraagt in totaal ₹44.3K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 100ms's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹44.3K
Niveau
E4
Basissalaris
₹36.7K
Stock (/yr)
₹2.4K
Bonus
₹5.2K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij 100ms?

₹160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at 100ms in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹60,981. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 100ms for the Software Engineer role in Greater Bengaluru is ₹36,742.

