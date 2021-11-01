Bedrijvenoverzicht
Starry
Starry Salarissen

Het salarisbereik van Starry varieert van $104,475 in totale vergoeding per jaar voor een Werktuigbouwkundige aan de onderkant tot $182,408 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Starry. Laatst bijgewerkt: 8/7/2025

$160K

Software Engineer
Median $114K
Hardware Ingenieur
$117K
Werktuigbouwkundige
$104K

Productmanager
$155K
Projectmanager
$124K
Software Engineering Manager
$182K
Technisch Programma Manager
$119K
Il ruolo più pagato segnalato in Starry è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $182,408. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Starry è di $119,400.

