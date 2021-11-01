Starry Salarissen

Het salarisbereik van Starry varieert van $104,475 in totale vergoeding per jaar voor een Werktuigbouwkundige aan de onderkant tot $182,408 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Starry . Laatst bijgewerkt: 8/7/2025