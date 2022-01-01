Bedrijvenoverzicht
Staples Salarissen

Het salarisbereik van Staples varieert van $26,722 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $283,575 voor een Financieel Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Staples. Laatst bijgewerkt: 8/7/2025

$160K

Software Engineer
Median $135K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $98.5K
Verkoop
Median $26.7K

Productmanager
Median $138K
Product Designer
Median $66.4K

UX-ontwerper

Business Analist
$119K
Data Analist
$69.7K
Financieel Analist
$284K
Marketing
$49.8K
Projectmanager
$96.5K
Cyberbeveiligingsanalist
$40.2K
Software Engineering Manager
$175K
Solution Architect
$145K
Technisch Programma Manager
$101K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Staples is Financieel Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $283,575. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Staples is $99,500.

