Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings Salarissen

Het salarisbereik van Sally Beauty Holdings varieert van $58,800 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $129,350 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Sally Beauty Holdings . Laatst bijgewerkt: 8/8/2025

$160K

Informatietechnoloog (IT)
$58.8K
Marketing
$68.6K
Productmanager
$116K

Software Engineer
$129K
UX Onderzoeker
$113K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Sally Beauty Holdings is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $129,350. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Sally Beauty Holdings is $112,700.

Overige bronnen