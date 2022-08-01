Bedrijvenoverzicht
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Salarissen

Het salarisbereik van Saks Fifth Avenue varieert van $72,471 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $280,500 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Saks Fifth Avenue. Laatst bijgewerkt: 8/8/2025

$160K

Software Engineer
Median $200K
Accountant
$95.5K
Data Analist
$79.6K

Data Wetenschapper
$156K
Grafisch Ontwerper
$90.5K
Informatietechnoloog (IT)
$72.5K
Marketing
$114K
Marketing Operaties
$151K
Productmanager
$144K
Recruiter
$91.8K
Software Engineering Manager
$281K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Saks Fifth Avenue is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $280,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Saks Fifth Avenue is $114,425.

Overige bronnen