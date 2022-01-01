Bedrijvenoverzicht
SAIC Salarissen

Het salarisbereik van SAIC varieert van $40,768 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in United States aan de onderkant tot $651,379 voor een Product Designer in Zambia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SAIC. Laatst bijgewerkt: 8/7/2025

$160K

Software Engineer
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Netwerk-ingenieur

Systeemingenieur

DevOps-ingenieur

Informatietechnoloog (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Solution Architect
Median $220K

Cloud-architect

Data Wetenschapper
Median $125K
Cyberbeveiligingsanalist
Median $177K
Administratief Medewerker
$131K
Lucht- en Ruimtevaart Ingenieur
$84.6K
Bedrijfsoperaties
$142K
Business Analist
$75.3K
Data Analist
$40.8K
Elektrotechnisch Ingenieur
$230K
Hardware Ingenieur
$161K
Personeelszaken
$147K
Management Consultant
$121K
Werktuigbouwkundige
$104K
Product Designer
$651K
Productmanager
$191K
Programmamanager
$166K
Projectmanager
$169K
Verkoop
$124K
Sales Ingenieur
$136K
Technisch Programma Manager
$177K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij SAIC is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $651,379. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij SAIC is $135,675.

Overige bronnen