Raisin Salarissen

Het salarisbereik van Raisin varieert van $60,022 in totale vergoeding per jaar voor een Cyberbeveiligingsanalist aan de onderkant tot $109,209 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Raisin . Laatst bijgewerkt: 8/8/2025