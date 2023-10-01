Bedrijvenoverzicht
Metyis
Metyis Salarissen

Het salarisbereik van Metyis varieert van $34,386 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist in Netherlands aan de onderkant tot $164,063 voor een Management Consultant in Spain aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Metyis. Laatst bijgewerkt: 8/7/2025

$160K

Data Wetenschapper
Median $58.2K
Business Analist
$34.4K
Management Consultant
$164K

Productmanager
$133K
Sales Ingenieur
$80.4K
Software Engineer
$63.8K
Solution Architect
$73K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Metyis is Management Consultant at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $164,063. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Metyis is $73,013.

Overige bronnen