Kroger Salarissen

Het salarisbereik van Kroger varieert van $33,446 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $211,050 voor een Marketing Operaties aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kroger. Laatst bijgewerkt: 8/7/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data-ingenieur

Productmanager
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Product Designer
Median $135K

UX-ontwerper

Informatietechnoloog (IT)
Median $99.5K
Data Wetenschapper
Median $118K
Projectmanager
Median $170K
Software Engineering Manager
Median $186K
Accountant
$80.6K

Technisch accountant

Administratief Medewerker
$50.7K
Manager Bedrijfsoperaties
$126K
Business Analist
$33.4K
Klantenservice
$78.6K
Klantensucces
$75.4K
Data Analist
$60.3K
Financieel Analist
$95.5K
Management Consultant
$191K
Marketing
$94.3K
Marketing Operaties
$211K
Programmamanager
$169K
Recruiter
$74.9K
Verkoop
$86.7K
Cyberbeveiligingsanalist
$69.7K
UX Onderzoeker
$191K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Kroger is Marketing Operaties at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $211,050. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Kroger is $112,381.

Overige bronnen