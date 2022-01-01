Bedrijvenoverzicht
Eightfold
Werk je hier? Claim je bedrijf

Eightfold Salarissen

Het salarisbereik van Eightfold varieert van $46,072 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $521,380 voor een Personeelszaken aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Eightfold. Laatst bijgewerkt: 8/8/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-Stack software-ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Productmanager
Median $51.1K
Personeelszaken
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Product Designer
$173K
Projectmanager
$204K
Recruiter
$81.5K
Verkoop
$119K
Sales Ingenieur
$173K
Software Engineering Manager
$390K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
Options

Bij Eightfold zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Vraag het aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om te interacteren met werknemers van verschillende bedrijven, carrièreadvies te krijgen en meer.

Nu bezoeken!

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Eightfold is Personeelszaken at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $521,380. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Eightfold is $146,130.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Eightfold

Gerelateerde bedrijven

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen