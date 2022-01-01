Bedrijvenoverzicht
Credit Karma
Credit Karma Salarissen

Het salarisbereik van Credit Karma varieert van $99,500 in totale vergoeding per jaar voor een Bedrijfsoperaties aan de onderkant tot $727,714 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Credit Karma. Laatst bijgewerkt: 8/8/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data-ingenieur

Productmanager
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Software Engineering Manager
Median $489K

Marketing
Median $273K
Data Wetenschapper
Median $280K
Product Designer
Median $447K
Business Analist
Median $200K
Technisch Programma Manager
Median $285K
Bedrijfsontwikkeling
Median $224K
Bedrijfsoperaties
$99.5K
Data Science Manager
$334K
Product Design Manager
$561K
Programmamanager
$154K
Recruiter
$117K
Verkoop
$408K
Cyberbeveiligingsanalist
$219K
Solution Architect
$362K

Data-architect

Cloud Security Architect

Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Credit Karma zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Credit Karma is Productmanager at the Director level met een jaarlijkse totale vergoeding van $727,714. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Credit Karma is $321,045.

Overige bronnen