Coda Payments
Coda Payments Salarissen

Het salarisbereik van Coda Payments varieert van $32,973 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $59,974 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Coda Payments. Laatst bijgewerkt: 8/8/2025

$160K

Software Engineer
Median $60K
Data Wetenschapper
$33K
Productmanager
$38.8K

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Coda Payments is Software Engineer met een jaarlijkse totale vergoeding van $59,974. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Coda Payments is $38,794.

