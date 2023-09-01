Coda Payments Salarissen

Het salarisbereik van Coda Payments varieert van $32,973 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $59,974 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Coda Payments . Laatst bijgewerkt: 8/8/2025