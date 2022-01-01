Bedrijvenoverzicht
ChargePoint
ChargePoint Salarissen

Het salarisbereik van ChargePoint varieert van $55,088 in totale vergoeding per jaar voor een Data Science Manager in India aan de onderkant tot $266,325 voor een Technisch Programma Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ChargePoint. Laatst bijgewerkt: 8/8/2025

$160K

Software Engineer
Median $190K
Productmanager
Median $130K
Hardware Ingenieur
Median $160K

Data Science Manager
$55.1K
Data Wetenschapper
$59K
Elektrotechnisch Ingenieur
$209K
Financieel Analist
$224K
Personeelszaken
$113K
Informatietechnoloog (IT)
$104K
Werktuigbouwkundige
$158K
Programmamanager
$234K
Verkoop
$206K
Software Engineering Manager
$244K
Technisch Programma Manager
$266K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij ChargePoint zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij ChargePoint is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $266,325. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij ChargePoint is $175,000.

Overige bronnen