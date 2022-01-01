Bedrijvenoverzicht
Belden
Belden Salarissen

Het salarisbereik van Belden varieert van $35,474 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $236,175 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Belden. Laatst bijgewerkt: 8/7/2025

$160K

Accountant
$148K
Financieel Analist
$35.5K
Informatietechnoloog (IT)
$79.6K

Software Engineer
$137K
Solution Architect
$236K
Veelgestelde vragen

El rol més ben pagat informat a Belden és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $236,175. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Belden és de $137,310.

Overige bronnen