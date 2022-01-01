Bedrijvenoverzicht
Applied Intuition
Applied Intuition Salarissen

Het salarisbereik van Applied Intuition varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een UX Onderzoeker aan de onderkant tot $483,570 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Applied Intuition. Laatst bijgewerkt: 8/7/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-Stack software-ingenieur

Recruiter
Median $140K
Bedrijfsontwikkeling
$218K

Personeelszaken
$422K
Werktuigbouwkundige
$136K
Product Designer
$484K
Cyberbeveiligingsanalist
$143K
Software Engineering Manager
$201K
Technisch Programma Manager
$201K
UX Onderzoeker
$101K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
Options

Bij Applied Intuition zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (25.00% jaarlijks)

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
Options

Bij Applied Intuition zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Applied Intuition is Product Designer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $483,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Applied Intuition is $200,940.

Overige bronnen