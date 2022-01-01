Applied Intuition Salarissen

Het salarisbereik van Applied Intuition varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een UX Onderzoeker aan de onderkant tot $483,570 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Applied Intuition . Laatst bijgewerkt: 8/7/2025