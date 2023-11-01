Bekijk individuele datapunten
Advertima is a company that provides computer vision and AI technologies to digitize in-store shoppers and convert physical grocery stores into a revenue-generating retail media channel.
Abonneren op geverifieerde aanbiedingen.Je krijgt de uitsplitsing van de vergoeding per e-mail. Meer informatie →
Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
Uitgelichte vacatures
Gerelateerde bedrijven
Overige bronnen