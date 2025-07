10up Salarissen

Het salarisbereik van 10up varieert van $70,350 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Brazil aan de onderkant tot $95,475 voor een Projectmanager in Bangladesh aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 10up . Laatst bijgewerkt: 7/24/2025