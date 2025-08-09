Penganalisis Kewangan Gaji dalam Casablanca, Morocco

Purata pampasan total seorang Penganalisis Kewangan di Casablanca, Morocco adalah MAD 171,864.

Berapakah gaji seorang Penganalisis Kewangan di Casablanca, Morocco?

Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Penganalisis Kewangan di Casablanca, Morocco, purata pampasan total adalah MAD 171,864.

Berapakah gaji minimum seorang Penganalisis Kewangan di Casablanca, Morocco?

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Penganalisis Kewangan di Casablanca, Morocco?

Syarikat yang membayar paling tinggi untuk seorang Penganalisis Kewangan di Casablanca, Morocco adalah Microsoft dengan purata pampasan total sebanyak MAD 1,147,641.