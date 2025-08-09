Penganalisis Kewangan Gaji dalam Bratislava, Slovakia

Purata pampasan total seorang Penganalisis Kewangan di Bratislava, Slovakia adalah €32,538.

Berapakah gaji seorang Penganalisis Kewangan di Bratislava, Slovakia?

Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Penganalisis Kewangan di Bratislava, Slovakia, purata pampasan total adalah €32,538.

Berapakah gaji minimum seorang Penganalisis Kewangan di Bratislava, Slovakia?

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Penganalisis Kewangan di Bratislava, Slovakia?

Syarikat yang membayar paling tinggi untuk seorang Penganalisis Kewangan di Bratislava, Slovakia adalah Microsoft dengan purata pampasan total sebanyak €109,860.