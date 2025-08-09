Penganalisis Kewangan Gaji dalam Birmingham, United Kingdom

Purata pampasan total seorang Penganalisis Kewangan di Birmingham, United Kingdom adalah £36,425.

Berapakah gaji seorang Penganalisis Kewangan di Birmingham, United Kingdom?

Berapakah gaji minimum seorang Penganalisis Kewangan di Birmingham, United Kingdom?

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Penganalisis Kewangan di Birmingham, United Kingdom?

Syarikat yang membayar paling tinggi untuk seorang Penganalisis Kewangan di Birmingham, United Kingdom adalah Microsoft dengan purata pampasan total sebanyak £93,153.