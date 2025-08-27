Saintis Data Gaji di Graz, Austria

Apakah gaji seorang Saintis Data di Graz, Austria? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Graz, Austria ialah €55,328.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Graz, Austria? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Graz, Austria, purata jumlah pampasan ialah €55,328.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Graz, Austria? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Graz, Austria ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak €124,214.