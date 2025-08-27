Saintis Data Gaji di Gaithersburg, MD

Apakah gaji seorang Saintis Data di Gaithersburg, MD? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Gaithersburg, MD ialah $150,000.

Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Gaithersburg, MD, purata jumlah pampasan ialah $150,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Gaithersburg, MD? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Gaithersburg, MD ialah Amazon dengan purata jumlah pampasan sebanyak $274,000.