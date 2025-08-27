Saintis Data Gaji di Florianopolis, Brazil

Apakah gaji seorang Saintis Data di Florianopolis, Brazil? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Florianopolis, Brazil ialah R$193,367.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Florianopolis, Brazil? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Florianopolis, Brazil, purata jumlah pampasan ialah R$193,367.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Florianopolis, Brazil? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Florianopolis, Brazil ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak R$767,759.