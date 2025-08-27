Saintis Data Gaji di Falls Church, VA

Apakah gaji seorang Saintis Data di Falls Church, VA? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Falls Church, VA ialah $95,500.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Falls Church, VA? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Falls Church, VA, purata jumlah pampasan ialah $95,500.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Falls Church, VA? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Falls Church, VA ialah Amazon dengan purata jumlah pampasan sebanyak $274,000.