Saintis Data Gaji di Espoo, Finland

Apakah gaji seorang Saintis Data di Espoo, Finland? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Espoo, Finland ialah €59,764.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Espoo, Finland? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Espoo, Finland, purata jumlah pampasan ialah €59,764.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Espoo, Finland? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Espoo, Finland ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak €124,078.