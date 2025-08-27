Saintis Data Gaji di Erlanger, KY

Apakah gaji seorang Saintis Data di Erlanger, KY? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Erlanger, KY ialah $141,500.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Erlanger, KY? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Erlanger, KY, purata jumlah pampasan ialah $141,500.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Erlanger, KY? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Erlanger, KY ialah Procter & Gamble dengan purata jumlah pampasan sebanyak $147,900.