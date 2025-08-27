Saintis Data Gaji di Erlangen, Germany

Apakah gaji seorang Saintis Data di Erlangen, Germany? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Erlangen, Germany ialah €71,010.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Erlangen, Germany? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Erlangen, Germany, purata jumlah pampasan ialah €71,010.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Erlangen, Germany? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Erlangen, Germany ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak €124,078.