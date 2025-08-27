Saintis Data Gaji di Emeryville, CA

Apakah gaji seorang Saintis Data di Emeryville, CA? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Emeryville, CA ialah $156,000.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Emeryville, CA? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Emeryville, CA, purata jumlah pampasan ialah $156,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Emeryville, CA? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Emeryville, CA ialah Facebook dengan purata jumlah pampasan sebanyak $373,550.