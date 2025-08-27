Saintis Data Gaji di Ekaterinburg, Russia

Apakah gaji seorang Saintis Data di Ekaterinburg, Russia? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Ekaterinburg, Russia ialah RUB 1,415,506.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Ekaterinburg, Russia? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Ekaterinburg, Russia, purata jumlah pampasan ialah RUB 1,415,506.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Ekaterinburg, Russia? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Ekaterinburg, Russia ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak RUB 11,392,172.