Saintis Data Gaji di Duluth, GA

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Duluth, GA? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Duluth, GA, purata jumlah pampasan ialah $118,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Duluth, GA? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Duluth, GA ialah Amazon dengan purata jumlah pampasan sebanyak $199,500.