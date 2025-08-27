Saintis Data Gaji di Draper, UT

Apakah gaji seorang Saintis Data di Draper, UT? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Draper, UT ialah $164,100.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Draper, UT? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Draper, UT, purata jumlah pampasan ialah $164,100.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Draper, UT? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Draper, UT ialah Ancestry dengan purata jumlah pampasan sebanyak $155,400.