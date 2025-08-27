Saintis Data Gaji di Dortmund, Germany

Apakah gaji seorang Saintis Data di Dortmund, Germany? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Dortmund, Germany ialah €91,335.

Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Dortmund, Germany, purata jumlah pampasan ialah €91,335.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Dortmund, Germany? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Dortmund, Germany ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak €124,078.