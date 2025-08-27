Saintis Data Gaji di Curitiba, Brazil

Apakah gaji seorang Saintis Data di Curitiba, Brazil? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Curitiba, Brazil ialah R$113,640.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Curitiba, Brazil? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Curitiba, Brazil, purata jumlah pampasan ialah R$113,640.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Curitiba, Brazil? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Curitiba, Brazil ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak R$767,759.