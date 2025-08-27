Apakah gaji seorang Saintis Data di Culver City, CA? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Culver City, CA ialah $190,000.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Culver City, CA? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Culver City, CA, purata jumlah pampasan ialah $190,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Culver City, CA? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Culver City, CA ialah Snap dengan purata jumlah pampasan sebanyak $505,000.