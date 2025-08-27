Saintis Data Gaji di Coventry, United Kingdom

Apakah gaji seorang Saintis Data di Coventry, United Kingdom? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Coventry, United Kingdom ialah £55,507.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Coventry, United Kingdom? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Coventry, United Kingdom, purata jumlah pampasan ialah £55,507.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Coventry, United Kingdom? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Coventry, United Kingdom ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak £104,738.