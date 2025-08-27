Saintis Data Gaji di College Park, MD

Apakah gaji seorang Saintis Data di College Park, MD? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di College Park, MD ialah $52,000.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di College Park, MD? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di College Park, MD, purata jumlah pampasan ialah $52,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di College Park, MD? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di College Park, MD ialah Amazon dengan purata jumlah pampasan sebanyak $274,000.