Saintis Data Gaji di Coimbra, Portugal

Apakah gaji seorang Saintis Data di Coimbra, Portugal? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Coimbra, Portugal ialah €18,295.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Coimbra, Portugal? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Coimbra, Portugal, purata jumlah pampasan ialah €18,295.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Coimbra, Portugal? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Coimbra, Portugal ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak €124,078.